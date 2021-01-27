Мир YouTube заблокировал на неопределенный срок канал экс-президента США

2021-01-27 13:45 77

YouTube продлил заморозку канала бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок. Об этом сообщает Politico.

В компании заявили, что наносят Трампу первый из трех ударов, прежде чем навсегда запретить ему доступ к сайту в соответствии со своей политикой в ​​отношении контента, приостановив его как минимум на одну неделю.

Напомним, ранее заморозку аккаунта продлили как минимум еще на неделю. Это произошло из-за нарушения политики компании на фоне опасения нового обострения ситуации в стране. Но компания не предложила график последнего продления, что сделало его отстранение фактически бессрочным.

"В свете опасений по поводу продолжающегося потенциала насилия, канал Дональда Трампа останется заблокированным. Наши команды остаются бдительными и внимательно следят за любыми новыми разработками", - заявила официальный представитель YouTube Айви Чой.

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