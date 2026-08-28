Світ США не вдалося знайти та знешкодити всі встановлені Іраном міни в Ормузькій протоці

2026-08-28 11:29

Ормузька протока, через яку до війни США проти Ірану на світовий ринок надходило близько 20% нафти, залишається замінованою. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми даними, незважаючи на заяви американського лідера Дональда Трампа про те, що акваторію протоки було повністю очищено ВМС США, не всі встановлені Іраном міни вдалося знешкодити. Зокрема, операцію з розмінування було утруднено через морські течії, що змістили міни.

Зазначається, що союзники США на Близькому Сході наполягають на проведенні масштабної міжнародної місії з розмінування із залученням флоту та авіації. Вони вважають, що це необхідно для відновлення довіри судновласників до водного шляху. Водночас у Центральному командуванні американської армії (CENTCOM) запевнили, що міжнародні маршрути в протоці не загрожують судам. Трамп також раніше неодноразово заявляв, що Ормузька протока безпечна. Так, президент США намагався стабілізувати енергетичний ринок перед листопадовими виборами до Конгресу.

Нагадаємо, днями Трамп в черговий раз заявив, що протока повністю відкрита для судноплавства, а іранські міни у його водах знищені або знешкоджені.

"Іран був повідомлений про те, що будь-яке судно або човен, які встановлюватимуть нові міни, негайно і систематично знищуватимуться", - зазначив Трамп. Він додав, що США ведуть постійне спостереження за протокою.

Раніше джерела Axios повідомили, що США створили таємний судноплавний коридор в Ормузькій протоці, через який щоночі проходять 15-20 танкерів із 10 млн барелів нафти. Співрозмовники видання серед американських військових говорили, що Корпус вартових ісламської революції (КСІР) може створювати незручності, але не контролює протоку. Трамп на тлі цього заявляв, що з країн Близького Сходу знову вивозиться "величезна кількість нафти". Він також говорив, що після завершення війни з Тегераном оголосить протоку американською.