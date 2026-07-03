Світ Канада купує потужну радіолокаційну систему майже за два мільярди доларів

2026-07-03 11:28

Австралія продасть Канаді надсучасну загоризонтну радіолокаційну систему на суму 2,5 млрд австралійських доларів (понад 1,7 млрд доларів США). Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що Канада купує потужну радіолокаційну систему для моніторингу в Арктиці, розроблену за зразком австралійського радара JORN (Jindalee Operational Radar Network). Ця угода стала найбільшим експортним контрактом в оборонній сфері в історії Австралії.

JORN працює вже понад 40 років і забезпечує зону спостереження на відстані до 3000 кілометрів на північних підступах до Австралії.

У березні прем’єр-міністр Канади Марк Карніще оголосив, що його країна витратить мільярди на цю систему. Це перший випадок продажу Австралією такої технології за кордон.

Наразі підписано перший етап угоди, що дає змогу перейти до її подальшої реалізації.

Канадський проєкт реалізовуватиметься за участю оборонної компанії BAE Systems, яка також забезпечує технічне обслуговування австралійської системи JORN. Загалом Канада виділила на цей проєкт 6,5 млрд доларів і розглядатиме можливість розширення мережі в найближчі роки.

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марльза, угода принесе країні вигоди, які виходять далеко за межі експортних доходів, адже Австралія також отримає переваги від обміну досвідом у подальшому розвитку технології. За його словами, країна готова продавати систему й іншим державам, зокрема США, однак ця технологія залишається чутливою.

Як заявив секретар з питань оборонних закупівель Канади Стівен Фюр, угода знаменує суттєвий етап розвитку відносин між Австралією та Канадою. Він додав, що під час перебування в Австралії скористається нагодою оглянути безпілотний бойовий авіаційний комплекс Ghost Bat.

Ghost Bat - це високотехнологічний безпілотник, розроблений для спільних операцій із винищувачами, зокрема F-35. Його створили насамперед для виконання розвідувальних місій; дальність польоту становить близько 3 700 км, водночас він може нести озброєння.