Спорт Еліна Світоліна піднялася в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації WTA

2025-07-01 14:45

Представлено оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Першою ракеткою світу є Аріна Соболенко, американка Корі Гауфф посідає другу позицію. Трійку найкращих замикає ще одна представниця США – Джесіка Пегула. Польська тенісистка Іга Швентек піднялася на 4-е місце.

Рейтинг WTA від 30 червня 2025 року:

(1). Арина Соболенко (Білорусь) - 11640

(2). Корі Гауфф (США) - 7899

(3). Джессіка Пегула (США) - 6483

(8). Іга Швьонтек (Польща) - 4943

(4). Жасмін Паоліні (Італія) - 4806

(5). Чжен Ціньвень (Китай) - 4803

(7). мірра андрєєва - 4743

(6). Медісон Кіз (США) - 4484

(9). Паула Бадоса (Іспанія) - 3684

(10). Емма Наварро (США) - 3610

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