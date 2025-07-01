Спорт Еліна Світоліна піднялася в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації WTA

2025-07-01 14:45

Представлено оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Першою ракеткою світу є Аріна Соболенко, американка Корі Гауфф посідає другу позицію. Трійку найкращих замикає ще одна представниця США – Джесіка Пегула. Польська тенісистка Іга Швентек піднялася на 4-е місце.

Рейтинг WTA від 30 червня 2025 року:

  • (1). Арина Соболенко (Білорусь) - 11640
  • (2). Корі Гауфф (США) - 7899
  • (3). Джессіка Пегула (США) - 6483
  • (8). Іга Швьонтек (Польща) - 4943
  • (4). Жасмін Паоліні (Італія) - 4806
  • (5). Чжен Ціньвень (Китай) - 4803
  • (7). мірра андрєєва - 4743
  • (6). Медісон Кіз (США) - 4484
  • (9). Паула Бадоса (Іспанія) - 3684
  • (10). Емма Наварро (США) - 3610

...

  • (13). Еліна Світоліна (Україна) - 3094
  • (26). Марта Костюк (Україна) - 1736
  • (42). Даяна Ястремська (Україна) - 1306
  • (67). Юлія Стародубцева (Україна) - 935
  • (107). Ангеліна Калініна (Україна) - 613
  • (163). Дар'я Снігур (Україна) - 451
  • 196). Олександра Олійникова (Україна) - 366
  • (234). Анастасія Соболєва (Україна) - 312
  • (256). Валерія Страхова (Україна) - 288
  • (290). Леся Цуренко (Україна) - 245
  •  (348). Катаріна Завацька (Україна) - 176
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