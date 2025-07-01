Еліна Світоліна піднялася в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації WTA
2025-07-01 14:45
Представлено оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Першою ракеткою світу є Аріна Соболенко, американка Корі Гауфф посідає другу позицію. Трійку найкращих замикає ще одна представниця США – Джесіка Пегула. Польська тенісистка Іга Швентек піднялася на 4-е місце.
Рейтинг WTA від 30 червня 2025 року:
- (1). Арина Соболенко (Білорусь) - 11640
- (2). Корі Гауфф (США) - 7899
- (3). Джессіка Пегула (США) - 6483
- (8). Іга Швьонтек (Польща) - 4943
- (4). Жасмін Паоліні (Італія) - 4806
- (5). Чжен Ціньвень (Китай) - 4803
- (7). мірра андрєєва - 4743
- (6). Медісон Кіз (США) - 4484
- (9). Паула Бадоса (Іспанія) - 3684
- (10). Емма Наварро (США) - 3610
...
- (13). Еліна Світоліна (Україна) - 3094
- (26). Марта Костюк (Україна) - 1736
- (42). Даяна Ястремська (Україна) - 1306
- (67). Юлія Стародубцева (Україна) - 935
- (107). Ангеліна Калініна (Україна) - 613
- (163). Дар'я Снігур (Україна) - 451
- 196). Олександра Олійникова (Україна) - 366
- (234). Анастасія Соболєва (Україна) - 312
- (256). Валерія Страхова (Україна) - 288
- (290). Леся Цуренко (Україна) - 245
- (348). Катаріна Завацька (Україна) - 176