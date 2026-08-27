Спорт Еліна Світоліна та її чоловік француз Гаель Монфіс вилетіли у півфіналі US Open

2026-08-27 12:37

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, зупинилися за крок до фіналу у змішаному розряді Відкритого чемпіонату США-2026.

У напруженому півфіналі україно-французький дует за 1 годину 17 хвилин поступився тандему Белінди Бенчич та Флавіо Коболлі з рахунком 5:4(7), 1:4, 5-10.

Зазначається, що перша партія пройшла в рівній боротьбі й дійшла до тай-брейку, де Світоліна та Монфіс спочатку вели 4:0, згодом відіграли два сет-поїнти й вирвали перемогу (9:7). Проте в другому сеті суперникам вдалося врятувати свою подачу з потрійного брейк-поїнту та перехопити ініціативу, вирівнявши становище. У вирішальному супертай-брейку дует Бенчич і Коболлі дотиснув Еліну та Гаеля, завершивши їхній яскравий виступ у Нью-Йорку.

Еліна Світоліна (Україна)/Гаель Монфіс (Франція) - Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія) 5:4(7), 1:4, 5-10.

Суперники Бенчич і Коболлі у вирішальному матчі змагань визначаться в матчі Кароліна Мухова/Якуб Меншик (Чехія) - Мірра Андрєєва/Андрій Рубльов.