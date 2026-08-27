Спорт Еліна Світоліна та її чоловік француз Гаель Монфіс вилетіли у півфіналі US Open

2026-08-27 12:37

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, зупинилися за крок до фіналу у змішаному розряді Відкритого чемпіонату США-2026.

У напруженому півфіналі україно-французький дует за 1 годину 17 хвилин поступився тандему Белінди Бенчич та Флавіо Коболлі з рахунком 5:4(7), 1:4, 5-10.

Зазначається, що перша партія пройшла в рівній боротьбі й дійшла до тай-брейку, де Світоліна та Монфіс спочатку вели 4:0, згодом відіграли два сет-поїнти й вирвали перемогу (9:7). Проте в другому сеті суперникам вдалося врятувати свою подачу з потрійного брейк-поїнту та перехопити ініціативу, вирівнявши становище. У вирішальному супертай-брейку дует Бенчич і Коболлі дотиснув Еліну та Гаеля, завершивши їхній яскравий виступ у Нью-Йорку.

Еліна Світоліна (Україна)/Гаель Монфіс (Франція) - Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія) 5:4(7), 1:4, 5-10.

Суперники Бенчич і Коболлі у вирішальному матчі змагань визначаться в матчі Кароліна Мухова/Якуб Меншик (Чехія) - Мірра Андрєєва/Андрій Рубльов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Українська тенісистка Еліна Світоліна зупинила свій вибір на турнірі в Новій Зеландії

2025-12-13 09:37

Еще новости в разделе "Спорт"

Еліна Світоліна та її чоловік француз Гаель Монфіс вилетіли у півфіналі US Open

2026-08-27 12:37

Трабзонспор оголосив про поповнення складу колишнім хавбеком Ліверпуля Фабінью

2026-08-26 11:29

Промоутер Едді Гірн оцінив вибір місця для історичного протистояння Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф’юрі

2026-08-13 10:36

Наставник Шахтаря зробив заяву про своє майбутнє на тлі чуток з Туреччини

2026-08-11 12:28
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Еліна Світоліна та її чоловік француз Гаель Монфіс вилетіли у півфіналі US Open 2026-08-27 12:37
Трабзонспор оголосив про поповнення складу колишнім хавбеком Ліверпуля Фабінью 2026-08-26 11:29
Промоутер Едді Гірн оцінив вибір місця для історичного протистояння Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф’юрі 2026-08-13 10:36
Наставник Шахтаря зробив заяву про своє майбутнє на тлі чуток з Туреччини 2026-08-11 12:28