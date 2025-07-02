ВІЙНА В Україні В Україні скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям

2025-07-02 13:34

В Україні скасовано 445 рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовцям. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

У МОЗ нагадали, що до перевірки включено 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність.

Центром оцінювання функціонального стану особи вже розглянуто 1692 справи. Ще 423 осіб викликано на дообстеження. За результатами перевірки 445 рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям вже скасовано, а в 286 випадках прийняті нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки), чи зміни терміну встановлення інвалідності (60 випадків).

Зазначається, що найбільша кількість посадових осіб, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

  • Державна митна служба України - 810 справ, із яких 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовано, а у 78 випадках - рішення змінено.
  • Державна податкова служба України - 518 справ, із яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 - змінено.
  • Органи прокуратури - 448 справ із яких 203 вже розглянуто, 80 рішень було скасовано, у 45 випадках рішення змінено, а 121 осіб викликано на дообстеження.
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