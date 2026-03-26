ВІЙНА В Україні У Полтавській області викрили корупційну схему оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам

2026-03-26 11:34

У Полтавській області викрили корупційну схему оформлення фіктивних груп інвалідності для чоловіків мобілізаційного віку. Вартість пакету "послуг під ключ" стартувала від 10 000 доларів. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Організував "схему" колишній староста виконавчого комітету селищної ради. До незаконної діяльності він залучив голову експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та лікаря. Використовуючи зв’язки у медичних закладах, фігуранти забезпечували клієнтам повний пакет документів - від фіктивних діагнозів до отримання групи інвалідності.

Поліцейські зафіксували кілька фактів отримання неправомірної вигоди. Під час отримання 10 000 доларів затримали трьох фігурантів. Також за результатами обшуків вилучили понад 52 000 доларів, 3000 євро, 188 000 гривень, службову та іншу медичну документацію, чорнові записи тощо.

Ділкам повідомили ділкам про підозру. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення 130 000 гривень застави для кожного.

Нова шахрайська схема «Ваш син у ТЦК» - як ошукують родичів військовозобов'язаних

2026-03-13 14:42

Викрито корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Буковини

2026-02-03 12:28

Звершено розслідування справи екс-керівника прокуратури, який незаконно оформив собі довічну інвалідность

2025-09-03 12:30

Ліквідовано ще одну схему уникнення мобілізації в Києві - виявлено готівкою понад 17 млн

2025-08-21 10:27

Затримано військових, які продавали викрадену з фронту вогнепальну зброю, набої та гранати

2026-03-26 12:27

У Полтавській області викрили корупційну схему оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам

2026-03-26 11:34

Рашисти приховують свої витрати на війну проти України - Розвідка ФРН розкрила реальні цифри

2026-03-25 16:43

ЗСУ зачистили від рашистів населений пункт на Донеччині та зірвали потенційне просування ворога

2026-03-25 13:29
