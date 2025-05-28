ВОЙНА В Украине У Дніпрі екс-керівницю обласної МСЕК судитимуть за приховування понад 3,2 млн доходів

2025-05-28 11:28

У Дніпрі Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишньої керівниці обласної МСЕК, яка не задекларувала майно та кошти на понад 3,2 млн гривень. Про це інформує пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Під час декларування доходів за 2023 рік посадовиця не вказала квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, що належать її чоловікові. Крім того, вона не зазначила дохід чоловіка та його активи на банківських рахунках.

Слідчі встановили також, що відомості щодо власних активів обвинуваченої не відповідають дійсності.

Загальна вартість незадекларованого майна та коштів перевищує 3,2 млн гривень.

Посадовиці інкримінують подання недостовірних відомостей у декларації за ч. 1 ст. 366-2 КК України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.