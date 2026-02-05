Життя Мінімальний вік в України для шлюбу можуть знизити до 14 років

2026-02-05 12:28

Дозволений вік для укладання шлюбу в певних випадках планують знизити до 14 років.

Проєкт нового Цивільного кодексу передбачає такі норми:

Загальний шлюбний вік залишається незмінним — 18 років для жінок і чоловіків.

З 14 років шлюб може бути дозволений у разі вагітності або народження дитини.

Рішення про можливість такого шлюбу ухвалюватиметься виключно судом, який має оцінити, чи відповідає це інтересам неповнолітньої особи.

Для осіб віком від 16 років право на шлюб також надаватиметься лише за рішенням суду.