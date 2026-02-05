Життя Мінімальний вік в України для шлюбу можуть знизити до 14 років

2026-02-05 12:28

Дозволений вік для укладання шлюбу в певних випадках планують знизити до 14 років.

Проєкт нового Цивільного кодексу передбачає такі норми:

Загальний шлюбний вік залишається незмінним — 18 років для жінок і чоловіків.

З 14 років шлюб може бути дозволений у разі вагітності або народження дитини.

Рішення про можливість такого шлюбу ухвалюватиметься виключно судом, який має оцінити, чи відповідає це інтересам неповнолітньої особи.

Для осіб віком від 16 років право на шлюб також надаватиметься лише за рішенням суду.

subscriber subscriber

Еще по теме

Війна буде продовжуватись: три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році від WSJ

2026-02-04 16:43

Організатор весілля Брукліна Бекхема прокоментував поширені чутки, що Нікола Пельц контролює кожен його крок

2026-02-04 13:29

Чехія постачає Україні FPV-дрони, що виготовлені за технологією з перехоплених ворожих безпілотників

2026-01-30 16:48

У всіх пунктах пропуску на кордоні України з Польщею стався технічний збій

2026-01-26 14:41

Еще новости в разделе "Життя"

Новий рік за східним календарем: Коли вступає в силу рік Вогняного коня та як його правильно зустріти

2026-02-05 16:45

Мінімальний вік в України для шлюбу можуть знизити до 14 років

2026-02-05 12:28

Викрито корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Буковини

2026-02-03 12:28

Легенда Формули-1 Міхаель Шумахер більш не прикутий до ліжка

2026-01-31 14:44
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Новий рік за східним календарем: Коли вступає в силу рік Вогняного коня та як його правильно зустріти 2026-02-05 16:45
Мінімальний вік в України для шлюбу можуть знизити до 14 років 2026-02-05 12:28
Викрито корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Буковини 2026-02-03 12:28
Легенда Формули-1 Міхаель Шумахер більш не прикутий до ліжка 2026-01-31 14:44