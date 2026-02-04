Світ Організатор весілля Брукліна Бекхема прокоментував поширені чутки, що Нікола Пельц контролює кожен його крок

2026-02-04 13:29

Організатор весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельц Престон Бейлі поділився подробицями закритої церемонії, після якої, за повідомленнями медіа, у родині Девіда та Вікторії Бекхемів виникла серйозна напруга.

В інтерв’ю Page Six він зізнався, що був щиро здивований чутками про конфлікт, адже під час підготовки та самого весілля не помічав жодних ознак ворожості між нареченим і його батьками.

За словами Бейлі, у день весілля Бруклін постав зовсім іншим, ніж його часто зображають у публічному просторі нині. Організатор описав його як ввічливого, відкритого та надзвичайно приємного хлопця, який активно долучався до підготовки, особливо в питаннях дизайну церемонії.

"Мене дивує, що він став проти своїх батьків. Це не той Бруклін, якого я знав, – такий милий, ніжний хлопець... Він був просто приємною людиною, яка віталася і базікала. Про свій досвід роботи з Брукліном можу сказати так: під час планування, особливо що стосується деталей дизайну, він брав дуже активну участь. Я завжди вважав його ніжним, порядним хлопцем. Ніколи не було ніякої напруги" - зазначив Бейлі.

Також організатор прокоментував поширені чутки про те, що Нікола Пельц нібито контролює кожен крок Брукліна. За його словами, реальність була протилежною: акторка постійно прагнула погоджувати всі рішення з чоловіком і не хотіла нічого робити без його схвалення.

"Я не пам'ятаю, щоб вона була владною. Між ними було багато любові. Усі елементи дизайну показували Ніколі, але для неї було важливо, щоб Бруклін їх схвалив. Вона не хотіла нічого робити без його схвалення" - додав він.