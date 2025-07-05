Політика Голова МЗС Німеччини назвав блефом заяви бункерного про нібито готовність до негайного миру

2025-07-05 11:33

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль побував у Києві з першим візитом, наголосивши, що підтримка України - його пріоритет. Про це міністр заявив на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

Він запевнив, що Німеччина "твердо стоятиме на боці України".

Також додав, що Німеччина продовжуватиме супроводжувати Київ на шляху до Європейського Союзу, позаяк Україна є "частиною нашої вільної європейської сім'ї".

"Для мене захист України є центральним, найважливішим завданням Німеччини та Європи", - заявив Вадефуль.

Водночас міністр назвав блефом заяви бункерного про нібито готовність до найскорішого миру.

"Його нібито до переговорів - це лише фасад. Він хоче, про що він ще раз чітко заявив, підкорити всю Україну і одночасно налякати всю Європу", - поянив він.

Вадефуль зауважив, що останні тижні Росія зокрема посилила свої атаки на Україну. Глава відомства впевнений, що "Путін готовий пожертвувати будь-якими людськими життями і розраховує на те, що наша увага ослабне" та "переключиться" на інші кризи.

"Тому я чітко заявляю, що йому це не вдасться в Німеччині та з Німеччиною", - запевнив міністр.