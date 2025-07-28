Світ У Туреччині зафіксували новий абсолютний температурний рекорд для Європи - 50,5 °C

2025-07-28 12:35

У турецькому місті Сілопі провінції Ширнак зафіксували новий абсолютний температурний рекорд для Європи - 50,5 °C. Про це повідомила Державна метеорологічна служба країни, інформує Turkiye Today.

Показник перевищив попередній континентальний рекорд - 48,8 °C, зафіксований у серпні 2021 року на Сицилії й офіційно підтверджений Всесвітньою метеорологічною організацією (WMO) у січні 2024 року. До того рекорд належав грецьким містам Афіни та Елефсина з 1977 року (+48,0°C).

У п’ятницю температура перевищила 40 °C у 31 провінції Туреччини. Значення фіксували на висоті 2 метри в тіні. Загалом температура по країні була на 6-12 градусів вищою за сезонну норму.

Найспекотніше - в південно-східних регіонах країни, зокрема в Мардіні, Сіїрті, Шанлиурфі, Батмані та Газіантепі.

Частина території Туреччини входить до європейського кліматичного регіону ВМО, тому рекорд у Сілопі враховується в офіційній європейській статистиці. До цього ж регіону входять також Ізраїль, Сирія, частина Азії та Ґренландія.

У WMO зазначають, що верифікація температурних рекордів проводиться з ретельною перевіркою даних. Представники організації наголошують, що нинішні температурні крайнощі - фрагмент поточного клімату, і в майбутньому Європу можуть очікувати ще екстремальніші показники.