Політика Володимир Зеленський закликав Захід до повної конфіскації російських активів замість їх замороження

2025-08-01 11:32

Президент Володимир Зеленський закликав до повної конфіскації російських активів замість їх замороження, аби зупинити воєнну машину рашистів. Про це глава держави заявив під час виступу з нагоди 50-річчя Гельсінського Заключного акту ОБСЄ.

"Потрібно повністю заблокувати військову машину росії, відрізати її військову промисловість, обмежити її прибутки від енергетики і, нарешті, використати всі заморожені російські активи, включаючи вкрадені корупційним шляхом багатства, для захисту від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи, а не просто заморожувати їх. Конфіскувати їх і використовувати для служіння миру, а не війні", - зазначив президент.

Він наголосив, що росія відмовилась від приналежності до Європи та намагається диктувати, де повинні проходити кордони.

"Це повне заперечення світу після Другої світової війни. І це є основою нинішнього режиму на росії. І ми в Європі повинні захищати себе від цього в довгостроковій перспективі. І ми будемо захищати себе", - додав Зеленський.

За його словами, попри захоплення рф великих територій, її реальний потенціал поступається можливостям Європи. Глава держави зокрема подякував президенту Фінляндії Александару Стуббу за підтримку України та зусилля в налагодженні контактів із президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп дійсно зацікавлений у припиненні війни, і ми маємо зробити все можливе, щоб США та Європа діяли спільно в інтересах безпеки. Я дякую всім європейським лідерам, кожній країні, яка допомагає нашій обороні, нашому повітряному щиту, нашій стійкості", – зазначив він.

Зеленський також висловив переконання, що Україна обов’язково відновить мир та контроль над окупованими територіями.