ВІЙНА В Україні ISW прогнозує значне збільшення ворожих повітряних атак на міста України

2025-09-01 08:23

Найближчими тижнями російські повітряні атаки на Україну можуть посилитися. Під прийілом будуть об'єкти енергетики. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою експертів, російське керівництво використало підготовку до саміту очільників США та рф на Алясці для накопичення безпілотників та ракет. Водночас росіяни завдавали обмежених ударів по Україні, щоб хибно представити себе як добросовісного переговірника перед адміністрацією США.

"росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет та безпілотників та погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими", - йдеться у звіті ISW.