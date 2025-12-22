Скандальний прем’єр Угорщини Орбан різко змінив риторику щодо війни в Україні

Будапешт не зацікавлений в падінні України, бо такий розвиток подій став би серйозною проблемою для Угорщини. Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у своїй промові, частина якої опублікована в соцмережі X.
За його словами, падіння України "буде катастрофою для Угорщини".
"Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми маємо досягти чудової угоди для того, щоб цього не трапилося", - пояснив угорський чиновник до чого він хилить.
Орбан запевнив, що стабільність в Україні "має велике значення для Угорщини", яка постачає туди електроенергію та газ.
"Тим часом війна щодня послаблює Україну. Мир – це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз", - стверджує Обан.
Нагадаємо, Орбан раніше критикував рішення ЄС щодо фінансування України.