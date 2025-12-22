Політика Скандальний прем’єр Угорщини Орбан різко змінив риторику щодо війни в Україні

2025-12-22 12:35

Будапешт не зацікавлений в падінні України, бо такий розвиток подій став би серйозною проблемою для Угорщини. Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у своїй промові, частина якої опублікована в соцмережі X.

За його словами, падіння України "буде катастрофою для Угорщини".

"Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми маємо досягти чудової угоди для того, щоб цього не трапилося", - пояснив угорський чиновник до чого він хилить.

Орбан запевнив, що стабільність в Україні "має велике значення для Угорщини", яка постачає туди електроенергію та газ.

"Тим часом війна щодня послаблює Україну. Мир – це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз", - стверджує Обан.

Нагадаємо, Орбан раніше критикував рішення ЄС щодо фінансування України.

subscriber subscriber

Еще по теме

Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу

2025-12-18 16:48

За минулу добу рашисти втратили на фронті в Україні майже 2 тисячі військових

2025-12-17 14:40

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції щодо освіти угорської нацменшини

2025-12-13 11:35

Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро війною

2025-12-12 13:32

Еще новости в разделе "Політика"

Скандальний прем’єр Угорщини Орбан різко змінив риторику щодо війни в Україні

2025-12-22 12:35

Володимир Зеленський назвав три принципові питання у гарантіях безпеки, щодо яких Україна працює зі США

2025-12-20 10:29

Уряд Німеччини виділив Україні додаткову допомогу в розмірі 70 млн євро

2025-12-20 08:25

Ердоган відреагував на інцидент зі збитим турецькими винищувачами безпілотником над Чорним морем

2025-12-19 11:34
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Скандальний прем’єр Угорщини Орбан різко змінив риторику щодо війни в Україні 2025-12-22 12:35
Володимир Зеленський назвав три принципові питання у гарантіях безпеки, щодо яких Україна працює зі США 2025-12-20 10:29
Уряд Німеччини виділив Україні додаткову допомогу в розмірі 70 млн євро 2025-12-20 08:25
Ердоган відреагував на інцидент зі збитим турецькими винищувачами безпілотником над Чорним морем 2025-12-19 11:34