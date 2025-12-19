ВІЙНА В Україні Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги для України на суму майже 270 млн євро

2025-12-19 16:46

Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги для України на суму майже 270 млн євро. Про це оголосив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере, повідомив уряд країни.

"Сьогодні я можу повідомити, що Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон. Пакет складається з озброєння та боєприпасів для винищувачів F-16, а також протиповітряних ракет. Норвегія купує це обладнання у США в рамках встановленої програми підтримки України", – заявив він на пресконференції.

Стере нагадав, що окрім підтримки України через програму Нансена, Норвегія бере активну участь у політичних переговорах, як-от у Берліні в понеділок.

"Зараз триває реальна політична та дипломатична робота з метою досягнення угоди. Це відбувається переважно між США та Україною. Водночас триває постійний контакт з європейськими радниками з питань безпеки. Метою є побудова більш міцного спільного підходу між Україною, США та Європою", – сказав він.

За словами норвезького уряду, Європа сама по собі не має достатньої сили, щоб змінити політику росії, і Україна знає, що американська участь у мирному процесі є вирішальною.

"У цій дипломатичній роботі сторони досягли найбільшого прогресу в питанні гарантій безпеки. Сторони також працювали над планом відновлення та економічного розвитку України. І тут також досягнуто значного прогресу. Найбільш невирішеним питанням залишається територія", – заявив Стере і додав, що це "доленосні дні для України", а отже, і для безпеки в Європі на багато років вперед.