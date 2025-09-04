ВІЙНА В Україні У Зеленського підтвердили, що вже готують розширення контракту "18-24" на інші вікові категорії

2025-09-04 11:34

Після завершення відповідних експертиз на різних рівнях контракт "18-24" планують найближчим часом розширити на інші вікові категорії.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса в інтерв'ю Суспільному.

"На базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України. Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі", - зазначив він.

Раніше Паліса заявляв, що за "контрактом 18-24" до армії можуть приєднатися 800 тисяч українців, онак це не закриє усі потреби ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні вирішили розширити добровільний Контракт 18-24 за рахунок окремого напрямку - оператори дронів.