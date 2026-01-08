Економіка Курс гривні рекордно знижується відносно долара і євро в обмінних пунктах

2026-01-08 16:45

Курс гривні стрімко знижується відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку  8 січня.

Середній курс продажу долара зріс ще на 23 копійки і тепер становить 43,23 гривні. Це новий рекорд. Курс євро підкочив відразу на 37 копійок – до 50,57 гривні.

Сьогодні в обмінниках долар купують у середньому по 42,55 гривні, а євро – по 49,81 гривні.

На міжбанку американська валюта додала в ціні 9 копійок і перебуває на рівні 43,00-43,03 грн/долар купівля-продаж.

У середу Нацбанк підняв офіційний курс долара на вівторок на 15 копійок – 42,7155 гривень. Це новий історичний рекорд. Курс євро зріс на 12 копійок і становить 49,9216 гривень.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Курс гривні трохи стабілізувався відносно долара, але знову знизився щодо євро

2025-12-17 10:29

Курс гривні продовжив зниження відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-11-24 13:32

Курс гривні знову знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-11-20 10:31

Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют

2025-11-14 10:27

Еще новости в разделе "Економіка"

Курс гривні рекордно знижується відносно долара і євро в обмінних пунктах

2026-01-08 16:45

Китай стрімко посилив економічний вплив на Монголію, повністю витіснивши рф з регіону

2026-01-03 14:44

З січня 2026 року в Україні заплановане підвищення тарифів на газ, але не для всіх

2026-01-02 12:35

Яким буде РОЗМІР ЄСВ ДЛЯ ФОП з 1 СІЧНЯ 2026 року

2026-01-01 12:37
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Курс гривні рекордно знижується відносно долара і євро в обмінних пунктах 2026-01-08 16:45
Китай стрімко посилив економічний вплив на Монголію, повністю витіснивши рф з регіону 2026-01-03 14:44
З січня 2026 року в Україні заплановане підвищення тарифів на газ, але не для всіх 2026-01-02 12:35
Яким буде РОЗМІР ЄСВ ДЛЯ ФОП з 1 СІЧНЯ 2026 року 2026-01-01 12:37