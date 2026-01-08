Економіка Курс гривні рекордно знижується відносно долара і євро в обмінних пунктах

2026-01-08 16:45

Курс гривні стрімко знижується відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку 8 січня.

Середній курс продажу долара зріс ще на 23 копійки і тепер становить 43,23 гривні. Це новий рекорд. Курс євро підкочив відразу на 37 копійок – до 50,57 гривні.

Сьогодні в обмінниках долар купують у середньому по 42,55 гривні, а євро – по 49,81 гривні.

На міжбанку американська валюта додала в ціні 9 копійок і перебуває на рівні 43,00-43,03 грн/долар купівля-продаж.

У середу Нацбанк підняв офіційний курс долара на вівторок на 15 копійок – 42,7155 гривень. Це новий історичний рекорд. Курс євро зріс на 12 копійок і становить 49,9216 гривень.