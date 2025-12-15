Світ Естонія розпочала встановлення бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з рашистами

2025-12-15 16:44

Естонія розпочала встановлення перших бетонних бункерів уздовж свого південно-східного кордону з росією в рамках Балтійської оборонної лінії. Про це інформує Defense News.

Станом на цей тиждень встановити планують перші сім бункерів, а до кінця року естонські посадовці мають намір підготувати 28 бункерів, повідомив Крісмар Розін, прессекретар Естонського центру оборонних інвестицій. Початкова партія являє собою перший етап мережі з 600 бункерів, призначеної для зміцнення східного флангу Європейського Союзу та НАТО.

Бункери встановлюють у муніципалітеті Сетомаа та на південному сході Естонії.

Кожен бункер площею близько 35 квадратних метрів розрахований на удари 152-мм артилерійських снарядів. Укриття є частиною багаторівневої оборонної системи, призначеної для стримування можливого російського вторгнення.

Розгортання відбувається на рік пізніше, ніж планувалося, після ускладнень із закупівлями, котрі змусили естонських посадовців змінити свій підхід. Відтак, пілотну програму скоротили до 28 бункерів і розкрили приблизне місце їх розташування учасникам торгів, аби отримати реалістичні оцінки вартості.

Решту 572 бункерів мають намір виставити на тендер до кінця року. Вартість проєкту становить 60 млн євро.

Також Естонія планує найближчими роками вкладати в оборону більш як 3% валового внутрішнього продукту. Також Естонія вкладатиме в оборону України 0,25% ВВП.