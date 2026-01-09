Життя Укрзалізниця відкрила онлайн продаж квитків на внутрішні та міжнародні рейси за новими графіками

2026-01-09 12:35

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди з відправленням з 22 січня, де близько 70% внутрішніх рейсів уже доступні в застосунку "УЗ" з 08:00, усі міжнародні - з 09:00, решта з’явиться до кінця дня, йдеться в повідомленні компанії. Про це голова правління компанії Олександр Перцовський в Telegram.

"У результаті цих змін Укрзалізниця зможе повернутися до вже звичних для українців - і дуже мотивуючих для наших європейських колег — 91% вчасних прибуттів", - ідеться в йогоповідомленні.

В компанії зауважили також, що 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди курсуватимуть за зміненим розкладом.

Таким чином це дозволить зробити необхідні безпекові коригування та нівелювати затримки на враженій ворогом фастівській ділянці, де триває відновлення зруйнованої інфраструктури.

Укрзалізниця зазначає, що проводила коригування розкладу поїздів через ускладнення руху на ураженій ворогом фастівській ділянці, продаж квитків на деякі рейси переноситься на після січня.

