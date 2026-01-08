Світ США сколихнули масові протести після вбивства 37-річної Рене Гуд спецагентом

2026-01-08 14:41

У Міннеаполісі продовжуються масові протести після вбивства 37-річної Рене Гуд

Як повідомляє Minneapolis Star-Tribune, на місці зібралися сотні людей. Учасники протестів поклали квіти і свічки біля імпровізованого меморіалу, скандували гасла і виступали з промовами, в яких засуджували дії силовиків. В акції також брала участь група священнослужителів, які виконували релігійні гімни.

Проведення акцій солідарності та протестів анонсовано також за межами Міннеаполіса — у Новому Орлеані, Маямі та Нью-Йорку.

Федеральна влада та представники ICE продовжують заперечувати провину агента та заявляють, що жінка намагалася збито його.