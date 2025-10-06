Життя Прогноз погоди: на початку нового тижня в Україні буде прохолодно та хмарно

2025-10-06 10:27

У понеділок, 6 жовтня, погода в Україні очікується переважно хмарною та вологою, повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України щільна хмарність.

Температура повітря особливо не зміниться, протягом дня передбачається до +15 градусів, на півдні та сході до +20 градусів, прохолодніше в західних областях, місцями до +9 градусів.

У Києві понеділок буде хмарним, без істотних опадів, можливі тумани. Протягом дня 6–го жовтня у столицідо +14 градусів.