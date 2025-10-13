Економіка Попит на нові смартфони серії iPhone 17 виявився значно вищим, ніж очікувалося

2025-10-13 12:35

Майже через два тижні після старту продажів серії iPhone 17 інвестиційний банк Morgan Stanley відзначив, що попит на нові смартфони Apple виявився вищим, ніж очікувалося. Як повідомляє MacRumors, аналітики зробили висновки на основі термінів доставки в онлайн-магазині Apple та даних від постачальників компанії.

Згідно зі звітом, найбільшим попитом користуються iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Водночас ультратонкий iPhone Air поки що демонструє відносно слабкі продажі. Аналітик Morgan Stanley Ерік Вудрінг зазначив, що найближчим часом Apple, ймовірно, збільшить виробництво новинок до понад 90 мільйонів одиниць у другій половині 2025 року, тоді як зараз прогноз коливається на рівні 84-86 мільйонів.

Банк підвищив цільову ціну акцій Apple до $298, але наголосив, що поточна вартість паперів (близько $256) вже враховує високий попит на iPhone 17. Для стабільного зростання котирувань компанії, на думку експертів, потрібні ще сильніші фактори.

Аналітики також очікують зростання відвантажень iPhone у 2026-2027 роках, коли Apple, за прогнозами, представить свій перший складаний смартфон. В Morgan Stanley вважають, що це стане найбільшою інновацією компанії за останні роки.