Економіка Курс гривні трохи стабілізувався відносно долара, але знову знизився щодо євро

2025-12-17 10:29

Національний банк України трохи зміцнив курс гривні відносно долара, але знову знизив щодо євро. При цьому європейська валюта утретє поспіль оновила історичний рекорд, свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара завтра становитиме 42,1848 гривень за 1 долар (-0,0603 грн). А євро піднявся у вівторок буде коштувати рекордні 49,6684 гривень за 1 євро (+0,0135 грн).

Попередній історичний рекорд євро встановив 15 грудня – 49,65 грн, а перед цим рекордна позначка оновлювалась 12 нрудня – 49,51 грн.

На міжбанку американська валюта додала в ціні 22 копійки – 42,28-42,31 грн купівля-продаж. Середні курси в обмінниках: долар торгується за 42,27-42,35 грн, а євро – 49,75-49,92 грн.