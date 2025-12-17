Економіка Курс гривні трохи стабілізувався відносно долара, але знову знизився щодо євро

2025-12-17 10:29

Національний банк України трохи зміцнив курс гривні відносно долара, але знову знизив щодо євро. При цьому європейська валюта утретє поспіль оновила історичний рекорд, свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара завтра становитиме 42,1848 гривень за 1 долар (-0,0603 грн). А євро піднявся у вівторок буде коштувати рекордні 49,6684 гривень за 1 євро (+0,0135 грн).

Попередній історичний рекорд євро встановив 15 грудня – 49,65 грн, а перед цим рекордна позначка оновлювалась 12 нрудня – 49,51 грн.

На міжбанку американська валюта додала в ціні 22 копійки – 42,28-42,31 грн купівля-продаж. Середні курси в обмінниках: долар торгується за 42,27-42,35 грн, а євро – 49,75-49,92 грн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Курс гривні продовжив зниження відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-11-24 13:32

Курс гривні знову знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-11-20 10:31

Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют

2025-11-14 10:27

Курс гривні трохи зміцнився відносно долара, але впав щодо євро

2025-11-12 14:45

Еще новости в разделе "Економіка"

Курс гривні трохи стабілізувався відносно долара, але знову знизився щодо євро

2025-12-17 10:29

В Україні тільки з початку 2025 року закрилось 11 223 приватні компанії

2025-12-16 10:28

Китай стрімко посилив економічний вплив на Монголію, повністю витіснивши рф з регіону

2025-12-08 11:33

Імпорт дизпального пального в листопаді став рекордним з початку війни в Україні

2025-12-04 11:36
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Курс гривні трохи стабілізувався відносно долара, але знову знизився щодо євро 2025-12-17 10:29
В Україні тільки з початку 2025 року закрилось 11 223 приватні компанії 2025-12-16 10:28
Китай стрімко посилив економічний вплив на Монголію, повністю витіснивши рф з регіону 2025-12-08 11:33
Імпорт дизпального пального в листопаді став рекордним з початку війни в Україні 2025-12-04 11:36