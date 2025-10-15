Життя З початку року система автофіксації порушень ПДР за рахунок штрафів принесла до бюджету понад 95 млн грн

2025-10-15 10:29

За дев’ять місяців 2025 року завдяки роботі пунктів автоматичної фіксації WIM адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті сплачено до бюджету більш ніж 95 мільйонів гривень, повідомляє Агентство відновлення.

За цей період працівниками Укртрансбезпеки складено 4 345 постанов на порушників. Найбільше порушень система зафіксувала в Київській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Загалом за чотири роки функціонування автофіксації до бюджету надійшло понад 591 мільйон гривень.

Це не лише додаткові кошти, а й збереження сотні кілометрів доріг. Адже система фіксує перевищення допустимої ваги вантажівок, що запобігає пошкодженню автошляхів і мостів.

Система Weigh-in-Motion контролює перевищення допустимої ваги вантажівок, що дозволяє запобігти руйнуванню автошляхів і мостів. Габаритно-ваговий контроль відбувається за допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків, завдяки яким система WIM визначає вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Укртрансбезпеки.