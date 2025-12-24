ВІЙНА В Україні На прикордонних пунктах пропуску Львівщини зафіксувано рекордний пасажиропотік

2025-12-24 12:37

На Львівщині зафіксували рекордний пасажиропотік: за добу прикордонники оформили понад 75 тисяч громадян. Про це інформує Держприкордонслужба.



Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску Краківець та Шегині. За минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули понад 75 тисяч осіб. Водночас наразі переважає в’їзд в Україну - різниця між кількістю громадян, які в’їхали та виїхали, становить понад 14 тисяч осіб.



"Для автобусних перевезень функціонує електронна система єЧерга, у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону. Водночас у пунктах пропуску Шегині та Краківець система слотування наразі не запроваджена, що створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення. Рекомендуємо завчасно уточнювати маршрут у перевізника та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки", - наголошують прикордонники.



З метою пришвидшення пропускних процедур у пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюється постійна координація з польською стороною.