Мешканець Хмельниччини організував масове виготовлення електронних сигарет під вигаданим брендом

2025-12-18 11:36

У Хмельницькій області викрили протиправну діяльність місцевого мешканця, який організував виготовлення електронних сигарет під вигаданим брендом для їх подальшої реалізації на території України. Про це повідомила пресслужба Національної.

Продукція, яка не відповідає жодним вимогам якості, виготовлялась в облаштованому цеху та продавалась через онлайн-магазини. Так, частина залучених спільників допомагала з виробництвом, логістикою, інші - адміністрували створені онлайн-магазини та десяток чатів у соціальних мережах, через які здійснювався пошук клієнтів.

Поліцейські провели 17 обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції та за місцями проживання фігурантів. Вилучено обладнання для виготовлення контрафакту, майже 30 тисяч одиниць готової продукції, сировину, три транспортних засоби, чорнові записи та кошти у сумі понад 650 тисяч гривень.

Загальна вартість вилученого становить понад 14,5 млн гривень. Вирішується питання про оголошення підозр організатору та його п’ятьом спільникам. Триває досудове розслідування.