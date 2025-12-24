Політика Дональд Трамп заявив, що є надія на якнайшвидше припинення війни в Україні - сторони виснажені

2025-12-24 13:33

Президент США запевнив, що обговорення щодо припинення війни росії проти України, просуваються, і вкотре наголосив на своїх успіхах у встановленні миру.

Про це Дональд Трамп повідомив під час виступу в Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент Америки зазначив, що переговори між Україною та росією тривають. Їх він оцінює "нормальними". Він зауважив, що минулого місяця втрати росіян та українців склали близько 27 тисяч осіб і підкреслив, що США хочуть припинити вбивства.

За словами Трампа, діалог між сторонами йде відносно добре, проте ситуація залишається поки не вирішеною. Він зазначив, що раніше вже досягнув врегулювання восьми конфліктів і має надію на розв'язання ситуації з росією та Україною.

"Отже, переговори щодо України, росії - тривають... І я сподіваюся, що ми зможемо довести це до кінця. Ми розмовляємо. Переговори йдуть нормально", - сказав він, так і не відповівши, чи буде тристороння зустріч.

Також він торкнувся теми складних відносин між бункерним і президентом України Володимиром Зеленським, акцентуючи на глибокій ворожнечі між ними. Це, на думку Трампа, дуже перешкоджає перемир'ю.

На запитання щодо можливих термінів завершення конфлікту, зокрема згаданого раніше різдвяного дедлайну, Трамп відповів ухильно. Він висловив бажання якнайшвидшого припинення війни, додавши про нібито 350 мільярдів доларів, виділених адміністрацією Байдена для підтримки України.

Трамп також наголосив на успіхах у збільшенні фінансових внесків НАТО і поставках сучасного військового обладнання. Він зазначив, що всі зацікавлені сторони виснажені тривалістю конфлікту і війна має закінчитися.