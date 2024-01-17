ВОЙНА В Украине Штрафів за порушення комендантської години поки не буде – В Раді забракло голосів

2024-01-17 09:35

Верховна Рада України не прийняла в цілому законопроєкт №10195 про введення адміністративної відповідальність за порушення громадянами комендантської години – депутатам забракло голосів, оскільки за законопроєкт проголосували лише 214 народних обранців,– передає zn.ua.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, врешті, проєкт закону відправили на повторне друге голосування.

«Законопроєкт не пройшов. І це добре. Я подавав правки, наприклад, не накладати штраф якщо людина запізнилась на потяг, або якщо необхідно супроводжувати людину, якій потрібна медична допомога тощо. Мою правку не прийняли, але і законопроєкт не пройшов», - зазначив депутат.

Законопроєкт передбачає введення штрафу за порушення комендантської розміром від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн. Якщо особу вдруге за рік спіймали на порушенні комендантської години, то її пропонується штрафувати від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів (від 17 тис. грн до 34 тис. грн).

Водночас за порушення суб’єктом господарювання на відповідній території спецрежиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану хочуть штрафувати керівника чи ФОПа від 3000 тисяч до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. грн до 102 тис. грн). За те саме порушення протягом року пропонують штрафувати від 10 000 до 20 000 неоподатковуваних мінімумів (від 170 тис. грн до 340 тис. грн).