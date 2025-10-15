Життя Аварійні відключення світла сьогодні у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській і Черкаській областях

2025-10-15 14:46

Станом на середу в Україні знеструмлені споживачі у кількох областях через російські атаки, але аварійні відключення не застосовуються. Про це повідомило Укренерго 15 жовтня.

"Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів наразі застосовувались аварійні відключення у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях. Але зараз ці обмеження не застосовуються у жодному регіоні.

Разом з тим на Чернігівщині діють три черги погодинних відключень.

"Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають", – пояснили енергетики.

Тим часом споживання електроенергії в Україні зросло на 4% у порівнянні з показниками станом на ранок у вівторок. Це пов’язано з подальшим похолоданням на всій території країни та використання споживачами електрообігрівачів перед початком опалювального сезону.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00", – просять в Укренерго.