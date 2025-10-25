Життя фото Що покаже Національна опера України у листопаді - репертуар, афіша, замовлення квитків

2025-10-25 14:36

Листопад в Національній опері України обіцяє бути неймовірно цікавим та яскравим – тут і прем’єри, і присвяти, і найкращі взірці класичного та сучасного українського і світового оперного та балетного мистецтва. А ще в листопаді починається підготовка до різдвяно-новорічних свят, а саме балетами «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Снігова Королева» (під час «Снігової» уже можна починати репетиції з загадування бажань)...

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, Національна опера України радо зустрічає усіх своїх прихильників!

Афіша завершального місяця осені в Національній опері України виглядає так:

1 листопада (субота) о 15:00 – Вечір одноактних балетів.

• «Шопеніана» на музику фортепіанних творів видатного композитора Фредеріка Шопена. Цю хореографічну мініатюру, створену балетмейстером Михайлом Фокіним вважають один з найбільш поетичних балетів XX століття. Солісти: Ірина Борисова, Даниїл Пащук, Каріна Тельвар та ін. Диригент – Олексій Баклан

• «Рапсодія кохання» на музику Джоржа Гершвіна у постановці Ярослава Ткачука. ТРЕТІЙ ПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ. Музика, що надихає… Танець, котрий закохує… Чи може людина жити без почуттів? Це ми знаходимо любов чи вона сама знаходить нас? Музика видатного американського композитора та піаніста Джорджа Гершвіна у поєднанні з віртуозною балетною технікою і грацією занурять глядача у світ справжнього мистецтва. Легендарна «Rhapsody in Blue/Рапсодія у блюзових тонах» поєднає в єдине ціле кілька неповторних історій кохання. В головних партіях: найромантичніше балетна пара Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук (Перша пара), Анастасія Шевченко та Ілля Морозов (Друга пара) та ін.

• «Болеро» Моріса Равеля у постановці Анатолія Шикери з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад 50 років. Солісти: Ольга Голиця, Володимир Кутузов, Райса Бетанкоурт.

2 листопада (неділя) о 17:00 та 21 листопада (п’ятниця) о 17:00 – ДРУГИЙ ТА ТРЕТІЙ ПРЕМ’ЄРНІ ПОКАЗИ пери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана».

«Казки Гофмана» (фр. Les contes d'Hoffmann) — остання опера французького композитора Жака Оффенбаха. Все своє творче життя Жак Оффенбах мріяв створити «серйозний твір», проте, знаходячись у полоні охочої розваг розваг мінливої паризької публіки, був вимушений писати затребувані водевілі, музичні комедії, оперети. В наприкінці жовтня 2021 року на сцені Національної опери України відбулася прем’єра «Казок Гофмана» в концертному форматі й з того часу глядачі з нетерпінням очікували сценічну версію цієї опери. І ось нарешті довгоочікувана прем’єра!

Постановний склад: режисер-постановник – Іван Уривський, диригент-постановник – Микола Дядюра, хормейстер-постановник – Денис Крутько, художник- постановник – Петро Богомазов, художник костюмів – Дарія Біла.

У виконавському складі в різні дні заявлені: Дмитро Іванченко, Олександр Нікіфоров (Гофман), Сергій Ковнір, Сергій Магера (Ліндорф Коппеліус, Даперутто, Міракль), Анжеліна Швачка, Ірина Петрова (Нікляус, Муза), Ольга Фомічова, Анастасія Довбіус (Олімпія), Лілія Гревцова, Анастасія Поважна (Антонія), Вікторія Ченська, Тетяна Ганіна (Джульєтта), Володимир Тишков, Владислав Фоміних (Креспель), Олександр Бойко, Михайло Кірішев (Лютер, Шлеміль), Дмитро Агеєв, В’ячеслав Базир (Герман), Алла Позняк, Тетяна Пімінова, Наталя Кисла (Голос матері), Сергій Пащук, Руслан Танський (Франц, Паттікіначчіо, Кошеніль), Юрій Аврамчук, Сергій Пащук, Руслан Танський (Андреас), Сергій Пащук, Сергій Скочеляс (Спаланцані, Натанаель), Наталія Николаїшин, Ольга Матушенко (Стелла).

6 листопада (четвер) о 17:00 – балет Євгена Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам'ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає у вигляді балету. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами – фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок...

7 листопада (п’ятниця) о 17:00 - неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін. Також в головних партіях заявлені:Геннадій Ващенко (Ескамільо), Дмитро Агеєв (Цуніга), Анастасія Поважна (Мікаела) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

8 листопада (субота) о 17:00 - балет Михайла Скорульського «Лісова пісня». Цього разу вистава присвячена 110-річчю Наталі Скорульської. Лірико-драматична історія кохання, пройнята палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного, за мотивами твору Лесі Українки - перлина українського балету. В головних ролях – Юлія Кулик та Ян Ваня.

9 листопада (неділя) о 17:00 – опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка.

Сповнене неочікуваних сюрпризів гротескне дійство буде цікавим, які маленьким так і дорослим глядачам. Ви нізащо не здогадаєтесь, хто співатиме Кота, а хто буде Людожером…

Постановний склад: автор та художній керівник проєкту – Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник – Оксана Тараненко, диригент-постановник – Алла Кульбаба, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Олександр Тарасенко. В головних партіях: Анжеліна Щвачка (Кіт), Олександр Нікіфоров (Хазяїн Кота, пізніше Муркіс), Олександр Киреєв (Король), Анастасія Поважна (Принцеса), Сергій Магера (Людожер) та ін.

12 листопада (середа) о 18:00 – балетно-симфонічний перформанс «DOMUM» у постановці Олесі Шляхтич на музику К.Бородіна, М.Хмельової та Т.Старенкова у супроводі Національного президентського оркестру.

13 листопада (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю. Цього разу в головних партіях заявлені: Наталія Мацак (Кітрі), Сергій Кривоконь (Базиль), Дмитро Александров (Дон Кіхот), Олексій Швидкий (Санчо Панса), Анастасія Шевченко (Вулична танцівниця), Микита Сухоруков (Еспадо) та ін.

14 листопада (п’ятниця) о 17:00 – наймасштабніша постановка часів незалежної України – опера Дж.Верді «Дон Карлос». Цього разу в головних партіях: зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська (Єлизавета Валуа), Олег Злакоман (Дон Карлос, інфант іспанський), Алла Позняк (Принцеса Еболі), Олександр Бойко (Родріго, маркіз ді Поза), Сергій Ковнір (Філіпп ІІ, іспанський король) та ін.

15 листопада (субота) о 17:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель». За сюжетом твору, граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього безсмертного балетного шедевра, створив свою власну версію цієї вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом 2 роки тому пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

16 листопада (неділя) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у виконанні Анастасії Поважної (Наталка), Дмитра Кузьміна (Петро), Анжеліни Швачки (Терпелиха), Геннадія Ващенка (Микола) та ін. Та навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

20 листопада (четвер) о 17:00 - балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році і одразу привернула увагу поціновувачів балету. Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії. Прем’єра оновленої «Снігової Королеви» відбулася 23 грудня 2022 року. Цього разу в виконавському складі заявлені: Анастасія Шевченко (Снігова Королева), Катерина Миклуха (Герда – прем’єра), Олександр Омельченко (Кай – прем’єра) та ін.

І починаємо уже загадувати бажання… принаймні пробувати загадувати, уявляючи уже різдвяно-новорічні свята і канікули… Загадуємо бажання під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку… А бажання у нас у всіх одне – і воно неодмінно збудеться!

22 листопада (субота) о 17:00 – До Дня пам’яті жертв Голодоморів Реквієм В.-А.Моцарта. Солісти: Тетяна Ганіна, Ірина Петрова, Дмитро Іванченко, Сергій Магера.

27 листопада (четвер) о 17:00 – грандіозне балетне дійство «Христина Шишпор та зірки українського балету». Концерт за участі провідних солістів балетної трупи Національної опери України та одноактний балет «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена.





28 листопада (п’ятниця) о 17:00 - опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, яка по праву вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. На її створення композитора надихнула драматична вистава, створена спеціально для легендарної акторки Сари Бернар за однойменною драмою Віктор’єна Сарду.

29 листопада (субота) о 17:00 — балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда». До 75-річчя Людмили Сморгачової. «Сильфіда» вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічному мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для чарівної композиції «Жізелі».

У ролях: Юлія Кулик (Сильфіда), Микита Сухоруков (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Ян Ваня (Медж, чаклунка – прем’єра) та ін.

30 листопада (неділя) о 15:00 – опера «Травіата» Дж.Верді

у постановці Анатолія Солов’яненка - це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка – нове слово у сучасному українському мистецтві. Поза всяким сумнівом - Україна в авангарді не лише на політичній арені, а й у мистецтві. Сучасні сукні, міні-спідниці, модні ф'южн інтер'єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Головний меседж, який транслює ця постановка залу - мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер'єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними... І, можливо, глядач побачивши особисту ситуацію у сучасному трактуванні на оперній сцені, швидше усвідомить цінність стосунків. «Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії» - сказав Анатолій Солов'яненко.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна як онлайн, так і у касах театру.



Національна опера України завжди рада своїм глядачам!