ВІЙНА В Україні Рашисти сьогодні атакували енергетичні об’єкти у трьої областях України - застосовано графіки погодинних відключень

2025-11-05 12:28

Рашисти сьогодні атакували енергетичні об’єкти у трьої областях України. Про це повідомило Міненерго 5 листопада.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України. А з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні. Сьогодні, станом на 6:30, воно було таким же, як в цей час попереднього дня – у вівторок.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вдень і він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 3 листопада.

"Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів України", – пояснили енергетики і попросили споживачів обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.