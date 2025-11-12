ВІЙНА В Україні Ситуація в енергетиці: сьогодні в Україні діють графіки погодинних відключень

2025-11-12 16:47

Рашисти знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомило Укренерго у середу, 12 листопада.

"Упродовж минулої доби російські війська атакували енергооб’єкти у кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго підтвердили, що сьогодні до кінця доби через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. У всіх регіонах, де застосовуються такі знеструмлення, діють також і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Разом з тим споживання електроенергії залишається на стабільно високому рівні. Тому зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

"Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії кожним споживачем – сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень", – просять в Укренерго.