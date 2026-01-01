Світ Сьогодні Болгарія переходить на євро і отримує місце у керівній раді Європейського центрального банку

2026-01-01 13:34

Болгарія перейде на євро з 1 січня, попрощавшись з національною валютою левом та ставши 21-ю країною єврозони. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що минулоріч Болгарія досягнула усіх необхідних критеріїв, серед яких - показники інфляції, дефіциту бюджету, запозичень, стабільність курсу обміну валют, і з 1 січня 2026 року має стати 21-ю країни єврозони.

Окрім переходу на нову валюту, країна отримує місце у керівній раді Європейського центрального банку.

Як відомо, перехід на євро ставили за мету багато урядів Болгарії, однак думки суспільства щодо цього досі розходяться. Деякі бояться зростання цін або не хочуть втрачати лев як власну національну валюту. Бізнес, який активно торгує з іншими європейськими країнами, переважно позитивно ставиться до змін. Останнім часом бізнеси навіть почали виставляти цінники на товари з подвійною ціною - у левах та євро.

 

