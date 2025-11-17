Життя Угорський письменник Девід Солой став лауреатом Букерівської премії-2025 за роман Плоть

2025-11-17 13:32

Угорський письменник Девід Солой став лауреатом Букерівської премії-2025 за роман Плоть. Про це повідомляє BBC.

Під час церемонії нагородження, що відбулася в Лондоні, журі назвало твір "незвичайним" і "абсолютно особливим". Цьогорічну комісію очолював ірландський драматург Родді Дойл.

Плоть -шостий роман Солоя. У книзі йдеться про молодого угорця Іштвана, який проходить складний шлях - від життя у звичайному житловому кварталі до світу надбагатих людей у Лондоні. Через долю героя автор показує контрасти сучасної Європи, її соціальні та культурні нерівності.

Сам Девід Солой описав свій роман як "книгу про сучасну Європу, її культурні та економічні відмінності".

Раніше повідомлялося, що оголошено шорт-лист Букерівської премії, до якого увійшли шість книжок із 156 претендентів.