Політика Прем'єр Угорщини заявив про велику ймовірність війни в Європі у 2026 році

2025-12-26 13:32

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключає можливості "війни в Європі" у 2026 році. Про це він сказав в інтерв'ю угорській провладній газеті Magyar Nemzet.

Угорський урядовець відповів таким чином на запитання про те, чи 2025-й стане останнім роком "миру в Європі".

"Так, цього не можна виключати", – сказав він.

За його словами, "остання велика війна в Європі" закінчилася в 1945 році, і з того часу минуло вісімдесят років.

"Довгий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. Всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак тепер з'являється цілком новий світ...

Відбувається перерозподіл фінансової, військової та політичної влади, що може навіть спровокувати війну. Військові напруження в Європі є наслідком занепаду Західної Європи та Європейського Союзу", - пожалівся прем'єр.

Орбан переконаний, що "ми наближаємося до війни", але нібито завдяки йому цей процес минулого тижня в Брюсселі "вдалося уповільнити темпи наближення війни". Схоже, мовиться про невдалу спробу надати Україні репараційної позики з використанням російських активів.

"Дехто хотів прискорити цей процес до гіпершвидкості, але нам вдалося їх зупинити. Однак процес не зупинився. Ми тільки зупинили його прискорення. Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни і прихильники миру. Нині перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру", - стверджує Орбан.