Життя Круглий стіл «Відродження рейдерських схем в Україні» викликав увагу у підприємницької спільноти

2025-11-21 17:19

29 жовтня 2025 року на платформі УКРІНФОРМ відбувся круглий стіл на тему «Повернення епохи рейдерства. Причини, факти, наслідки», ініційований ГО «Антирейдерський союз підприємців України». В ході проведення заходу предметом обговорення були конкретні кейси, зокрема рейдерська атака у Дніпропетровській області, що відбулася у вересні цього року, внаслідок чого було захоплено ТОВ «УГРК» та ТОВ «ВЕГА СІСТЕМ Д».

Були озвучені прізвища винних, серед яких, зокрема, звільнений з посади Міністра юстиції України Герман Галущенко, його заступник Олександр Білоус, голова Офісу протидії рейдерству Ігор Поночовний.

Нагадаємо, що Білоус перебуває під увагою громадськості та правоохоронних органів ще з 2019 року, часу роботи на посаді прокурора. Тоді він організував систему вимагання грошей з громадян за прийняття процесуальних рішень та/або вчинення процесуальних дій у підвідомчих йому кримінальних провадженнях.

У той же період він фігурував у справі щодо рейдерського захоплення заводу «Океан». В результаті безпідставно накладеного арешту на майно заводу, було зірвано ряд міжнародних замовлень, без яких підприємство не могло повноцінно працювати. Крім цього, були звільнені кілька сотень працівників.

З моменту призначення на нинішню посаду, про що йшлося на заході, паном Білоусом втілюється стара схема заробітку за рахунок осіб, потерпілих від рейдерських захоплень, чиї скарги перебувають на розгляді Антирейдерської комісії. Як стало відомо, потерпілі та їх представники, замість оперативного та справедливого розгляду скарги, отримують «вітання» від афілійованих осіб Мін’юсту, із пропозиціями «інтимного» вирішення проблем. Відмова від прийняття пропозиції загрожує «похованням» справи шляхом постійного затягування та блокування її розгляду.

За офіційною статистикою, жодного наказу щодо зупинення незаконних реєстраційних дій за останні три місяці не було видано. Водночас фіксуються злами доступів до реєстрів, фіктивні зміни засновників компаній. Постраждалі бізнеси залишаються без відповіді.

Ігор Поночовний - новопризначений керівник Офісу протидії рейдерству - запам’ятався не ефективністю, а елітним стилем життя — автівки, бренди Gucci, нерухомість, які не пояснюються жодною декларацією.

Враховуючи загальновідомі факти корупції та схем, щодо названих вище посадовців вже є чітко зрозуміла концепція їх «кар’єрного росту».

За результатами круглого столу представники підприємницької спільноти звернулись до Офісу Президента, Верховної Ради, Кабміну, Генпрокуратури та НАБУ з вимогою негайного втручання.

Після широкого медійного розголосу реальної проблеми, здійсненого із залученням антирейдерської спільноти та численних представників громадськості, Мін’юст «злякався» та розпочав активне усунення допущеної раніше бездіяльності. Як наслідок, 2 з 4 скарг, поданих в інтересах потерпілих від рейдерського захоплення, було задоволено. Інші ж 2 віднедавна вже колишній Міністр юстиції відправив на новий розгляд.

Однак, як стало зрозуміло в подальшому, корупційна схема «блокування» розгляду скарг не припинила остаточно свого існування. Натомість, зустрічаємо нового «виконавця» протиправних наказів вищеназваного «угруповання».

Йдеться про Марту Сенів – начальницю Управління забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.

17 листопада 2025 року відбувався розгляд скарг №№ СК – 3541-25 та СК – 3542-25, який було перенесено з неіснуючих, фактично «надуманих» причин. Пані Сенів, у пошуку підстав відкладення, відзначилася тим, що «зажадала» від скаржників неіснуючу інформацію, а саме експертизу у судовій справі, яка наразі ще навіть не призначена. Своїми діями пані Марта відтермінувала відновлення порушених прав скаржників на невизначений строк та фактично продовжила злочинні дії рейдерів, чим автоматично поповнила ряди «рейдерів-посадовців».

Пропонуємо для ознайомлення лист, направлений Мартою Сенів представникові потерпілих:

Як видно, антирейдерською спільнотою знайдено ще одне «прізвище» в Офісі протидії рейдерству, яке можна асоціювати з Олександром Білоусом та Ігорем Поночовним, та руками якого виконуються їх злочинні вказівки.

Джерело: from.com.ua