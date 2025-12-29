Спорт 33-річний динамовець Олександр Караваєв відсвяткував свій 450-й офіційний матч

2025-12-29 11:33

Для Олександра Караваєва зустріч проти Полтави стала його 450-м матчем на професійному рівні.

Згідно з даними пресслужби УПЛ, 33-річний півзахисник зіграв у 453 поєдинках, серед яких 235 - у формі Динамо, 30 - за Севастополь і 188 - за Зарю. Ще 50 матчів він провів у складі національної збірної України.

Свій дебютний офіційний матч Караваєв зіграв 22 серпня 2012 року в команді Севастополь, у грі Кубка України проти Буковини.

Всього за турнірами він провів 289 матчів у чемпіонаті України, 76 - в єврокубках, 35 - у Кубку України, 3 - у Суперкубку і 50 - за збірну України.

subscriber subscriber

Еще по теме

Андрій Ярмоленко зрівнявся з Мілевським за кількістю забитих Шахтарю голів

2025-10-30 12:30

Полісся Руслана Ротаня зацікавив півзахисник Динамо, який протягом сезону жодного разу не виходив на поле

2025-10-23 09:31

Олександр Шовковський відреагував на протести фанатів проти скандального новачка Динамо

2025-09-15 11:33

Форвард Динамо Ерік Рамірес на правах оренди переходить до чеського Богеміанс

2025-09-10 14:46

Еще новости в разделе "Спорт"

33-річний динамовець Олександр Караваєв відсвяткував свій 450-й офіційний матч

2025-12-29 11:33

Фабіо Вордлі вважає, що Усик має більш привабливі варіанти для наступного бою, ніж зустріч з Вайлдером

2025-12-27 14:40

У кубковій грі ПСЖ український захисник Ілля Забарний став одним із найкращих на полі

2025-12-23 13:33

Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли встановив новий історичний рекорд

2025-12-20 14:40
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

33-річний динамовець Олександр Караваєв відсвяткував свій 450-й офіційний матч 2025-12-29 11:33
Фабіо Вордлі вважає, що Усик має більш привабливі варіанти для наступного бою, ніж зустріч з Вайлдером 2025-12-27 14:40
У кубковій грі ПСЖ український захисник Ілля Забарний став одним із найкращих на полі 2025-12-23 13:33
Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли встановив новий історичний рекорд 2025-12-20 14:40