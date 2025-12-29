Спорт 33-річний динамовець Олександр Караваєв відсвяткував свій 450-й офіційний матч

Для Олександра Караваєва зустріч проти Полтави стала його 450-м матчем на професійному рівні.

Згідно з даними пресслужби УПЛ, 33-річний півзахисник зіграв у 453 поєдинках, серед яких 235 - у формі Динамо, 30 - за Севастополь і 188 - за Зарю. Ще 50 матчів він провів у складі національної збірної України.

Свій дебютний офіційний матч Караваєв зіграв 22 серпня 2012 року в команді Севастополь, у грі Кубка України проти Буковини.

Всього за турнірами він провів 289 матчів у чемпіонаті України, 76 - в єврокубках, 35 - у Кубку України, 3 - у Суперкубку і 50 - за збірну України.