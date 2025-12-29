Економіка Інфляція в Україні протягом місяця збільшилась майже в два рази

2025-12-29 12:35

В Україні ціни виробників промислової продукції за місяць зросли на 9,9% у річному вимірі, порівняно з жовтнем індекс цін зріс на 5,4%. Про це повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) у порівнянні із жовтнем збільшився на 5,4%.

Основним прискорювачем промислової інфляції протягом місяця стало підвищення вартості у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 12,4%.

У річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 9,9%, у жовтні 2025 року цей показник становив 5,5%.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Україні ціни виробників промислової продукції після сповільнення у вересні знов зросли на 5,5% у річному вимірі.