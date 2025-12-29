Політика Володимир Зеленський назвав два питання з мирного плану, які так і не були вирішені

2025-12-29 14:39

Президент України Володимир Зеленський назвав два питання з 20-пунктного "мирного плану", які так і не були вирішені. Про це він сказав в онлайн-розмові з представниками ЗМІ під час повернення в Європу.

Голову держави попросили прокоментувати заяву американського президента Дональда Трамп про те, що нині на переговорах ще розглядають одне-два питання.

"Це: як буде функціонувати Запорізька атомна електростанція і питання територій. Це два питання, які залишились саме в 20-пунктовому документі", – пояснив український лідер.

Саме тому цей 20-пунктний план "готовий на 90%", нагадав Зеленський.

"Що стосується гарантій безпеки, я сказав на 100% все готово, так воно і є. Так, ми обговорюємо трішки ще деталі щодо терміну дій цих гарантій безпеки", – зазначив голова держави.

