ВІЙНА В Україні Сьогодні в усіх регіонах України діють графіки відключень світла

2025-11-24 14:39

Рашисти атакували енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. Також є відключення світла через негоду, повідомило Міненерго 24 листопада.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, через негоду є знеструмлення у 45 населених пунктах на Львівщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.

У свою чергу Укренерго нагадує, що сьогодні через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України діють графіки відключень обсягом від 0,5 до 3 черг. Також в усіх регіонах максимльно обмежують потужніть для промислових споживачів.

Тим часом споживання електроенергії підскочило відразу на 13,3% вищим, ніж в цей час минулого робочого дня – у п’ятницю. Енергетики пов'язують це з тим, що сьогодні менше відключень, ніж минулого тижня. За їхніми словами, необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається.

"Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 13:00, або на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", – просять в Укренерго.