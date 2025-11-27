ВІЙНА В Україні НАБУ розслідує вже більше десятка справ щодо зловживань при будівництві фортифікацій

2025-11-27 16:48

Національне антикорупційне бюро веде понад десять кримінальних проваджень щодо можливих зловживань при будівництві фортифікацій, зокрема на Донеччині та в інших регіонах. Про це повідомив глава НАБУ Семен Кривонос під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, передає Укрінформ.

"У нас є низка кримінальних проваджень щодо зловживань на будівництві фортифікацій", - зазначив він.

Посадовець підтвердив, що НАБУ розслідує справу можливого зловживання при будівництві на Донеччині фортифікацій Полтавською ОВА, коли її очолював Філіп Пронін (нині голова Держфінмоніторингу).

"Ми провели низку обшуків. Додаткових коментарів надати не можу через таємницю досудового розслідування. Ми будемо проводити експертизи для підрахування можливого потенційного розміру збитків. Зараз щось говорити про це зарано", - додав Кривонос.

Разом з тим, очільник НАБУ зауважив, що загалом є понад десять кримінальних проваджень щодо зловживання на фортифікаціях у інших областях, а не лише у Полтавській.

