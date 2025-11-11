ВІЙНА В Україні НАБУ викрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики - екс-голову Укренерго заарештовано

2025-11-11 08:24

Антикорупційні органи проводять спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. 

"НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ НАЕК Енергоатом.

Деталі операції у бюро пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, 29 жовтня Печерський райсуд Києва арештував колишнього голову Укренерго Володимира Кудрицького у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 13,7 млн гривень.

За даними слідства, Кудрицький і бізнесмен Ігор Гринкевич викриті у причетності до шахрайського заволодіння коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. А 30 жовтня за Кудрицького внесли заставу у 13,7 млн гривень.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленський визнав, що рашисти посилюють удари по об’єктах енергетичної та газової інфраструктури

2025-10-13 08:23

Рашисти атакували енергетичні об'єкти Чернігівщини - без світла залишились понад 61 тис домогосподарств

2025-10-07 14:45

НАБУ має розслідувати конфлікт інтересів Гетманцева в гральному бізнесі через його частку в «М.С.Л.» – військовий

2025-09-14 13:48

Голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що суспільство не дасть знову ліквідувати незалежність Бюро

2025-08-04 13:32

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Загальні бойові втрати рашистів в війні проти України подолалии позначку у 1 млн 100 тисяч осіб

2025-11-11 14:44

Рашисти атакували ударними дронами критичну інфраструктуру Одеської області

2025-11-11 11:31

НАБУ викрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики - екс-голову Укренерго заарештовано

2025-11-11 08:24

Латвія передала Україні ще більше двох десятків сучасних бронетранспортерів Patria 6x6

2025-11-10 16:44
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Загальні бойові втрати рашистів в війні проти України подолалии позначку у 1 млн 100 тисяч осіб 2025-11-11 14:44
Рашисти атакували ударними дронами критичну інфраструктуру Одеської області 2025-11-11 11:31
НАБУ викрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики - екс-голову Укренерго заарештовано 2025-11-11 08:24
Латвія передала Україні ще більше двох десятків сучасних бронетранспортерів Patria 6x6 2025-11-10 16:44