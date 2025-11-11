ВІЙНА В Україні НАБУ викрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики - екс-голову Укренерго заарештовано

2025-11-11 08:24

Антикорупційні органи проводять спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики.

"НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ НАЕК Енергоатом.

Деталі операції у бюро пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, 29 жовтня Печерський райсуд Києва арештував колишнього голову Укренерго Володимира Кудрицького у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 13,7 млн гривень.

За даними слідства, Кудрицький і бізнесмен Ігор Гринкевич викриті у причетності до шахрайського заволодіння коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. А 30 жовтня за Кудрицького внесли заставу у 13,7 млн гривень.