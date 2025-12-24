Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 24 грудня
2025-12-24 09:37
Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 1.2: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.