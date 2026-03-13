ВІЙНА В Україні КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: ОНОВЛЕНІ ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 13 БЕРЕЗНЯ

2026-03-13 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла.

З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

ГРАФІК:

Підгрупа 1.1 [4г]

18:00–22:00

Підгрупа 1.2 [4г]

18:00–22:00

Підгрупа 2.1 ( не заплановано)

Підгрупа 2.2 ( не заплановано)

Підгрупа 3.1 ( не заплановано)

Підгрупа 3.2 ( не заплановано)

Підгрупа 4.1 ( не заплановано)

Підгрупа 4.2 ( не заплановано)

Підгрупа 5.1 [1г]

17:00–18:00

Підгрупа 5.2 [1г]

17:00–18:00

Підгрупа 6.1 ( не заплановано)

Підгрупа 6.2 ( не заплановано)