ВІЙНА В Україні КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: ОНОВЛЕНІ ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 13 БЕРЕЗНЯ

2026-03-13 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла.

З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

 ГРАФІК:

Підгрупа 1.1 [4г]
18:00–22:00

Підгрупа 1.2 [4г]
18:00–22:00

 Підгрупа 2.1 ( не заплановано)

 Підгрупа 2.2 ( не заплановано)

 Підгрупа 3.1 ( не заплановано)

 Підгрупа 3.2 ( не заплановано)

 Підгрупа 4.1 ( не заплановано)

 Підгрупа 4.2 ( не заплановано)

 Підгрупа 5.1 [1г]
17:00–18:00

 Підгрупа 5.2 [1г]
17:00–18:00

 Підгрупа 6.1 ( не заплановано)

 Підгрупа 6.2 ( не заплановано)

ВІЙНА В Україні

Нова шахрайська схема «Ваш син у ТЦК» - як ошукують родичів військовозобов'язаних 2026-03-13 14:42
ДБР розслідує майже 3000 кримінальних справ про держзраду та колабораційну діяльність 2026-03-13 12:28
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 13 березня 2026-03-13 11:33
Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 13 березня 2026-03-13 10:31