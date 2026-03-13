На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла.
З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.
Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!
ГРАФІК:
Підгрупа 1.1 [4г]
18:00–22:00
Підгрупа 1.2 [4г]
18:00–22:00
Підгрупа 2.1 ( не заплановано)
Підгрупа 2.2 ( не заплановано)
Підгрупа 3.1 ( не заплановано)
Підгрупа 3.2 ( не заплановано)
Підгрупа 4.1 ( не заплановано)
Підгрупа 4.2 ( не заплановано)
Підгрупа 5.1 [1г]
17:00–18:00
Підгрупа 5.2 [1г]
17:00–18:00
Підгрупа 6.1 ( не заплановано)
Підгрупа 6.2 ( не заплановано)