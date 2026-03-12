Життя Вибивали неіснуючі борги: на Одещині засуджено злочинне угруповання

2026-03-12 12:27

26-річний житель Одеської області, перебуваючи у слідчому ізоляторі, очолив злочинне угруповання.

Він залучив 4 чоловіків, віком від 24 до 33 років, які перебували на волі. Двоє з них також судимі за крадіжки, вбивства, наркотики зброю, вимагання та навіть торгівлю людьми.

Посеред вулиці чоловіки оточували визначених людей посеред вулиці та, погрожуючи їм, вимагали розрахуватись за надумані борги, а в разі відсутності грошей, телефонували потерпілим, переслідували їх, доки не отримували бажаного.

«Апетити» у злочинців були не скромні – запроси потерпілим робили на 10 тисяч доларів.

Зловмисники засуджені до позбавлення волі від 5 до 12 років. Організатор отримав найбільший термін. Одному надали можливість виправитися на волі.