ВІЙНА В Україні Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 13 березня

2026-03-13 10:31

В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно одразу кілька черг вимушених відключень. Це тимчасові графіки.

Сьогодні в більшості областей України діють графіки погодинних відключень світла. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

 

 Група 1: Відключень немає
Група 2: 19:00-21:00
Група 3: Відключень немає
Група 4: 20:00-23:00
Група 5: Відключень немає
Група 6: 20:00-23:00
Група 7: Відключень немає
Група 8: Відключень немає
Група 9: Відключень немає
Група 10: 17:00-20:00
Група 11: Відключень немає
Група 12: 17:00-20:00
Група 13: Відключень немає
Група 14: 19:00-21:00
Група 15: Відключень немає
Група 16: 20:00-23:00
Група 17: Відключень немає
Група 18: 20:00-23:00
Група 19: Відключень немає
Група 20: Відключень немає
Група 21: Відключень немає
Група 22: 17:00-20:00
Група 23: Відключень немає
Група 24: 17:00-20:00
Група 25: Відключень немає
Група 26: Відключень немає
Група 27: Відключень немає
Група 28: 20:00-23:00
Група 29: Відключень немає
Група 30: 20:00-23:00
Група 31: Відключень немає
Група 32: Відключень немає
Група 33: Відключень немає
Група 34: 17:00-20:00
Група 35: Відключень немає
Група 36: 17:00-20:00
Група 37: Відключень немає
Група 38: 19:00-21:00
Група 39: Відключень немає
Група 40: 20:00-23:00
Група 41: Відключень немає
Група 42: 20:00-23:00
Група 43: Відключень немає
Група 44: Відключень немає
Група 45: Відключень немає
Група 46: 17:00-20:00
Група 47: Відключень немає
Група 48: 17:00-20:00
Група 49: Відключень немає
Група 50: 19:00-21:00
Група 51: Відключень немає
Група 52: 20:00-23:00
Група 53: Відключень немає
Група 54: 20:00-23:00
Група 55: Відключень немає
Група 56: Відключень немає
Група 57: Відключень немає
Група 58: 17:00-20:00
Група 59: Відключень немає
Група 60: 17:00-20:00

subscriber subscriber

Еще по теме

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 13 березня

2026-03-13 11:33

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 13 березня

2026-03-13 09:29

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: ОНОВЛЕНІ ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 13 БЕРЕЗНЯ

2026-03-13 08:25

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 12 березня

2026-03-12 11:34

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Нова шахрайська схема «Ваш син у ТЦК» - як ошукують родичів військовозобов'язаних

2026-03-13 14:42

ДБР розслідує майже 3000 кримінальних справ про держзраду та колабораційну діяльність

2026-03-13 12:28

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 13 березня

2026-03-13 11:33

Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 13 березня

2026-03-13 10:31
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Нова шахрайська схема «Ваш син у ТЦК» - як ошукують родичів військовозобов'язаних 2026-03-13 14:42
ДБР розслідує майже 3000 кримінальних справ про держзраду та колабораційну діяльність 2026-03-13 12:28
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 13 березня 2026-03-13 11:33
Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 13 березня 2026-03-13 10:31