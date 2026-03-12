ВІЙНА В Україні СБУ та Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів

2026-03-12 16:44

СБУ та Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми від 5 до 16 тисяч доларів США вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон, повідомила СБУ.

Зазначається, що у Києві викрито посадовця штабу військової частини, який "домовлявся" за зняття ухилянтів з розшуку та їхнє оформлення до тилових підрозділів, де вони навіть не з’являлися.

Також у столиці затримали ексспівробітника ТЦК, який намагався задіяти колишніх колег, щоб "списати" з військового обліку своїх клієнтів.

На Вінниччині затримано працівника насосної станції, який підказував ухилянтам шляхи перетину держкордону вбрід через водойми.

У Чернігові викрито керівника будівельної компанії, який фіктивно працевлаштовував до себе військовозобов’язаних для "бронювання".

На Львівщині затримано безробітного жителя та його спільницю, які торгували фейковими меддовідками про погане здоров’я.

Також у Стрийському районі затримано підприємця, який за гроші обіцяв доставити ухилянтів до західного кордону і показати шляхи його перетину поза пунктами пропуску.

На Закарпатті СБУ затримала дезертира з Тячівського району, який разом із співмешканкою прокладали ухилянтам маршрути втечі до ЄС через річку Тиса.

Також у Берегівському районі викрито підприємця та його підрядника, які нібито через знайомих у ТЦК намагалися безпідставно "демобілізувати" своїх знайомих.

У Рахівському районі затримано киянина та його спільника, які підвозили мобілізованих до західного кордону, а потім підказували шляхи втечі гірськими стежками до Євросоюзу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

незаконне переправлення осіб через держкордон України;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

зловживання впливом.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.