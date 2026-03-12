ВІЙНА В Україні Міноборони радикально змінює підхід до закупівель дронів для ЗСУ

2026-03-12 13:32

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою - без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.

"Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати "зоопарк" неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті", - зазначив Федоров.

За його словами, Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів - без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті - визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control:

єБали - статистика реальної ефективності засобів на полі бою;

DOT-Chain та Brave1 Market - дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);

DELTA та Mission Control - матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

"Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілей - система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", - зазначив міністр.

Він додав, що також упроваджується новий підхід до розподілу бюджету: