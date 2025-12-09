ВІЙНА В Україні В Україні сьогодні запроваджені аварійні відключення електроенергії

2025-12-09 13:33

У кількох регіонах України станом на ранок 9 грудня запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Укренерго у вівторок.

Серед причин посилення обмежень назвали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Зауважується, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Водночас енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.